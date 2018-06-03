فعاليات ذكرى نكسة حزيران تبدأ بعد غدٍ بمسيرة شاحنات

أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ، أن الهيئة العليا للمسيرات تعتزم البدء بفعاليات “النكسة” التي ستبدأ في الخامس من حزيران من الشهر الجاري، وستتوج يوم الجمعة القادم بـ” مليونية القدس” بالتزامن مع اليوم العالمي للقدس.

وقال خلف في تصريح صحفي، إن “هناك فعالية مركزية كبيرة، ستنطلق بعد غد الثلاثاء، بتيسير قافلة من الشاحنات “تتراوح ما بين 70 إلى 100 شاحنة”، ستحمل مواطنين فلسطينيين، في خطوة رمزية لتأكيد على حق اللاجئين في العودة”.

ونوه إلى أن رمزية الخطوة، تأتي بناقلات بضائع، لتذكير العالم بآلية ترحيل شعبنا عام 48، وذلك بإجبارهم على الخروج من ديارهم التي هجروا منها عنوة”.

وأضاف أن ” قافلة الشاحنات ستنطلق من وسط مدينة غزة إلى معبر بيت حانون، لافتاً إلى تتويج فعاليات الخامس من حزيران بـ”مليونية القدس” باحتشاد المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة”.

وشدد على مواصلة مسيرات العودة وتحديداً في أيام الجمعة، وذلك حتى تحقق أهدافها، لافتاً إلى وجود محطات ومراحل مهمة للمسيرات، بدءاً بالـ30 من آذار، والـ14 أيار، لافتاً إلى أهمية محطة الـ5 من حزيران، بالإضافة إلى يوم القدس العالمي، باعتباره مرحلة مفصلية يحتشد خلالها الملايين في الداخل والخارج نصرة لشعبنا وقضيته العادلة.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي لها: أن فشل المنظومة الدولية في حماية المتظاهرين العزل، من جنود الاحتلال الذين يقنصون بدم بارد أطفال شعبنا عبر إفشال إصدار أي قرار لإدانة الاحتلال بمجلس الأمن الدولي لهو أكبر دليل على فساد هذه المنظومة التي تحركها الإدارة الأمريكية المتصهينة التي تبرر للعدو ارتكاب جرائمه. وفي أحسن أحوالها تساوي بين الضحية والجلاد.