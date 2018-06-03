على ذمة الحوثي .. تحركات لطائرات اسرائيلية في سماء الحديدة دعماً للسعودية

كشف عبدالملك بدرالدين الحوثي، زعيم حركة “أنصارالله” اليمنية عن أن قوات الرصد العسكري اليمنية رصدت تحركات لطائرات “اسرائيلية” في سماء محافظة الحديدة اليمنية.

وفي كلمة متلفزة، أكد الحوثي أن من يحظى موقفه برعاية أميركية ومباركة “اسرائيلية” لا يمكن أن يكون “جهة حق”، في إشارة إلى العدوان السعودي -المدعوم أميركيا وإسرائيلياً- على اليمن.

ورأى الحوثي أن “مسؤوليتنا أن نتحرك وندافع عن بلدنا في وجه عدوان هو ابتدأنا وارتكب بحقنا أبشع الجرائم وأهلك الحرث والنسل”.

وأشار زعيم حركة “أنصارالله” اليمنية إلى أن النشاط التكفيري الذي يوصف العناوين الدينية في خدمة الباطل يتضح أمره بشكل سريع كافتضاح العلاقة الجيدة بين التكفيريين في سوريا و كيان العدو، لافتاً إلى أن التكفيريين يدّعون “الجهاد في سبيل الله في أكثر من 11 جبهة داخل اليمن” وهم في الواقع عملاء وخدم لأمريكا و”اسرائيل”.

وبيّن الحوثي بأن “أحد قادة التكفييريين في أفغانستان اعترف أنه قاتل إلى جانب الأمريكيين وبإيعاز من المخابرات الأمريكية”.