الى اين تتجه البوصلة الاردنية في الوضع الراهن .. هل الى التأزيم والتصعيد ام نحو التهدئة والتوافق والتبريد ؟؟
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جرينتش+2 04:57
الى اين تتجه البوصلة الاردنية في الوضع الراهن .. هل الى التأزيم والتصعيد ام نحو التهدئة والتوافق والتبريد ؟؟

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