الجامعات تدخل على خط الاحتجاجات الشعبية على سياسات حكومة الملقي الاقتصادية والاجتماعية

نفذ العشرات من طلبة جامعة مؤتة اليوم الاحد، اعتصاماً احتجاجياً على القرارات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل والخدمة المدنية.

وقد أكد المعتصمون وقوفهم ضد توجهات الحكومة في جباية الأموال من جيوب المواطنين لسداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين.

وطالبوا حكومة الرئيس هاني الملقي بالاستقالة حرصا على المصلحة الوطنية وحماية مصالح الشعب الأردني.

اما في الجامعة الاردنية فقد نفذ الطلاب اليوم الاحد اعتصاما احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحكومية.

وقد رفع طلاب الجامعة الاردنية نفس الشعارات التي تتردد في مختلف المدن والمحافظات الاردنية، وتدعو للتراجع عن قانون ضريبة الدخل او اسقاط حكومة الملقي ونهجها الاقتصادي.