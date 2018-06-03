الأمم المتحدة تؤكد استفحال الفقر في امريكا تحت ادارة ترامب

خلص فيليب الستون، مقرر الامم المتحدة بشأن الفقر وحقوق الانسان، اليوم الاحد، الى أن الفقر في الولايات المتحدة بات يستفحل في ظل اداراة الرئيس دونالد ترامب الذي يبدو أن هدف سياساته إلغاء شبكة الأمان التي تحمي ملايين الفقراء فيما تكافئ الأغنياء.

وذكرت وكالة رويترز ان “الستون دعا السلطات الأميركية إلى توفير حماية اجتماعية قوية ومعالجة المشكلات الكامنة وراء ذلك بدلا من معاقبة ومحاصرة الفقراء”.

وقال الستون في تقريره إنه “على الرغم من تقليص الرعاية الاجتماعية وإمكانية الحصول على تأمين صحي فقد منح الإصلاح الضريبي الذي قام به ترامب وكبار الأغنياء والشركات الكبرى مكافآت مالية غير متوقعة مما زاد من التفاوت”.

واضاف الستون، أن “السياسات الأميركية المتبعة منذ الحرب التي أعلنها الرئيس ليندون جونسون على الفقر في ستينيات القرن الماضي كانت “تتسم بالتقصير في أفضل الأحوال”.

وتابع أن “ما يصل إلى 41 مليون شخص، أو نحو 12.7 بالمئة يعيشون في فقر، فيما يعيش 18.5 مليون في فقر مدقع، ويشكل الأطفال واحدا من كل ثلاثة فقراء في الولايات المتحدة”، مشيرا الى أن “الولايات المتحدة لديها أعلى معدل لفقر الشباب بين الدول الصناعية”.