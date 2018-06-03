ازدياد تكاليف صناعة المسلسلات الرمضانية بما يفوق باقي الصناعات العربية

تزدحم شاشات الفضائيات العربية خلال شهر رمضان سنوياً بعشرات المسلسلات، التي تندلع بين أصحابها حروب غير معلنة لتسويقها واجتذاب المشاهدين؛ فذلك مصدرهم الوحيد لاستعادة مليارات كلّفتهم لإنتاج أعمالهم.

ولصناعة هذه المسلسلات تنفق شركات الإنتاج الفني العربية، خاصة المصرية والخليجية، ثروة طائلة اقترب مجموعها في السنوات الأخيرة من موازنات دول، ما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومدى جدواها الاقتصادية.

وبلغت تكلفة صناعة المسلسلات المصرية التي تُعرض خلال رمضان الحالي نحو مليار و800 مليون جنيه مصري (100 مليون دولار)، بحسب ما أفادت صحيفة “الوفد” المصرية، في تقرير نشرته في 19 مايو 2018.

وفي العام الماضي 2017، أنفقت مصر على صناعة المسلسلات الرمضانية ملياري جنيه (112 مليون دولار)، وفي 2016 كانت تكلفة المسلسلات المصرية التي عُرضت في رمضان الأعلى خلال العقد الأخير، فقُدّرت بـ 3 مليارات جنيه (167 مليون دولار)، أما في 2015 فلم تتجاوز التكلفة المليار جنيه (56 مليون دولار).

ولو أردنا الحديث في أرقام أكثر تفصيلاً لتكلفة الإنتاج الدرامي للموسم الحالي، فيحلّ في صدارة تكلفة الإنتاج العالية مسلسل “عوالم خفيّة” للمخرج رامي إمام، وبطولة والده الفنان عادل إمام، الذي يشاركه بالعمل مجموعة كبيرة من النجوم.

ووصلت تكلفة العمل إلى نحو 85 مليون جنيه (4.7 ملايين دولار)، يتقاضى منها بطل العمل 40 مليون جنيه (نحو 2.2 مليون دولار)، ما يعني أن أجره وصل إلى قرابة نصف تكلفة العمل.

وتخطّت مبيعات العمل لقناة “cbc” المصرية والتلفزيون السعودي أكثر من 200 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار).

وفي المرتبة الثانية يأتي مسلسل “أبو عمر المصري” بطولة أحمد عز، وبلغت تكلفة إنتاجه مبلغاً ضخماً وصل إلى نحو 75 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، منها 20 مليون جنيه (1.1 مليون دولار) ذهبت أجراً لبطل العمل.

ويحلّ مسلسل “نسر الصعيد” بطولة الفنان محمد رمضان، ثالثاً؛ حيث تخطّت أرقام إنتاجه أكثر من 65 مليون جنيه (3.6 ملايين دولار). ويصل أجر بطل العمل إلى أكثر من 25 مليون جنيه (1.3 مليون دولار).

وفي المركز الرابع يأتي مسلسل “ضد مجهول” من بطولة غادة عبد الرازق، والذي وصلت تكلفة إنتاجه إلى 55 مليون جنيه (3 ملايين دولار)، تتقاضى منها بطلة العمل نحو 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار).

مسلسل “بالحجم العائلي” يتصدّر المركز الخامس بتكلفة إجمالية بلغت 53 مليون جنيه (2.9 مليون دولار)، حصل بطل العمل الفنان يحيى الفخراني على 22 مليون جنيه منها كأجر (1.2 مليون دولار).

وجميع الأرقام والبيانات سابقة الذكر هي بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية وعربية متخصّصة في الشؤون الفنية.

هذا ولا تتوفّر أرقام حول تكلفة إنتاج المسلسلات الخليجية، لكنها لا تبتعد كثيراً عن نظيرتها المصرية؛ فقبل عامين بلغت تكلفة إنتاجها ما يزيد عن 65 مليون دولار، بحسب تقرير نشرته مجلة “سيدتي” الخليجية، وهو أحدث رقم معلن.

وتقلّ ميزانية المسلسلات الرمضانية السورية عن نظيرتها المصرية إلى ما يقترب من 40 مليون دولار، كما تقلّ أجور الممثّلين بكثير عن الممثلين المصريين؛ حيث تتراوح أجور نجوم الصفّ الأول في سوريا بين 150 ألفاً إلى 200 ألف دولار، وهم من القلائل، من بينهم سلاف فواخرجي، وكاريس بشار، وبسام كوسا، والفنان عباس النوري.

تلك التكلفة الباهظة لإنتاج المسلسلات العربية، خاصة المصرية منها، التي بلغ مجموعها في السنوات الثلاث الأخيرة نحو نصف مليار دولار، تتوزّع على الفنيين، والديكورات، والأزياء والملابس والإكسسوار، ومواقع التصوير، إضافة للعنصر الأهم وهو أجور النجوم.

ويمثّل البند الأخير للنفقات نحو نصف تكلفة إنتاج أي مسلسل، حيث حصل نجوم أبطال الأعمال الدرامية المصرية خلال الموسم الرمضاني الحالي على ما يزيد عن 40% من إجمالي ما تم إنفاقه على المسلسلات.