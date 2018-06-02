مقتل أربعة جنود سعوديين واسقاط طائرتين على الحدود مع اليمن

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”؛ الليلة الماضية، بأن 4 جنود سعوديين قتلوا على الحدود مع اليمن. دون أن تذكر تفاصيل أوفى حول ملابسات أو زمن مقتل الجنود الأربعة.

وذكرت “واس”، أن جنديين قُتلا أثناء أداء عملهما بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية في منطقة “جازان”، فيما لم تحدد موقع مقتل الجنديين الآخرين من الحدود.

ومنذ 26 آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة أنصار الله “الحوثي” التي تسيطر على عدة محافظات، بينها صنعاء، منذ 21 أيلول 2014.

وقد أعلنت جماعة الحوثي؛ أمس الجمعة، أنها كبدت الجنود السعوديين والسودانيين خسائر بشرية فادحة في معارك بالحد الجنوبي، جراء إسقاط طائرتين عسكريتين في اليمن؛ الأولى مقاتلة أباتشي، والثانية طائرة استطلاع.

وأوضحت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، أن الأباتشي أْسقطت في جحفان بجبهة جازان، مما أدى إلى مقتل طاقمها، أما طائرة الاستطلاع فهي من نوع “سي أتش 4″، وأسقطت في الجوازات قبالة منفذ علب الحدودي.

ولم يرد أي تأكيد أو نفي من قبل السلطات السعودية بخصوص الموضوع.

وفي السياق، بث الإعلام الحربي التابع للحوثيين صورًا قال إنها لعملية نفذت ضد جنود سودانيين في منطقة وعور بنجران، مما أدى إلى مقتل عدد منهم.