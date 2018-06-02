قالت انها كانت مسحورة ..شهيرة تعود للتمثيل بعد ربع قرن

أعلنت الفنانة المصرية شهيرة، عن عودتها للتمثيل مرة أخرى، بعد اعتزالها الفن قرابة 25 عاماً، مؤكدة أنها على وشك التوقيع مع الشركة المنتجة بعد دراسة الأمر، وستكون معها إحدى الفنانات الكبار.

كانت “مسحورة”

فيما أكدت أنها كانت “مسحورة”، إذ قالت: “فكيت السحر اللي كان معمولي من إحدى الفنانات”، مشيرةً إلى أن هذا “السحر” كان يسبب لها حساسية في وجهها تمنعها من وضع المكياج. وأكدت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” أن إحدى صديقاتها أحضرت لها شيخاً وأخبرها أن “معمول لها عمل”.

لولا زواجها لأصبحت “نجمة مصر الأولى

كما لفتت إلى أن زوجها الفنان محمود ياسين هو السبب في انطفاء نجوميتها بعد زواجه منها، لطلبه منها الاعتزال والتزام البيت، واعتبرت أنه لولا زواجها منه لأصبحت نجمة مصر الأولى. وتابعت: “بعدما تزوجنا وأنجبنا أنا توقفت عن العمل لكنه استمر، وحقق نجاحاً كبيراً، بشكل جعل الآخرين يحقدون علي، ويحاولون إفساد حياتي الزوجية”.

وماذا عن خلع الحجاب؟

كما تحدثت الفنانة المصرية عن ارتداء الحجاب، وقالت: “عورة المرأة في جسمها وليس شعرها، ولذلك خلعت الحجاب”، وأضافت “الحجاب آخر حاجة نبصلها، أنا لبساه احتشام فقط وليس حجاباً”.

فيما قالت المذيع لها إنها تغير في كلامها الذي قالته في الماضي وأثرت به على الكثير من الفتيات، لترد شهيرة بأنها لن تجبر أي فتاة على ارتداء الحجاب فإذا كانت فعلت ذلك فالأولى أن تجبر ابنتها. مؤكدة أن حجابها الآن يختلف عن حجابها قبل 20 عاماً لأنها في ذلك الوقت كانت صغيرة في السن، أما الآن من القواعد. فيما سألتها المذيعة إذا كانت ستشارك في العمل المنتظر بالحجاب، قالت: “عندما يتم العمل ستشاهدون”.

غلطة عادل إمام ومرض ياسين

كما تحدثت عن مرض زوجها محمود ياسين، وأشارت إلى عدم اهتمام عادل إمام لأمره، وقالت: “عادل إمام غلطته الوحيدة إنه مرفعش السماعة لمحمود ياسين، ولم يسأل عنه في مرضه”. ثم أجهشت بالبكاء حزناً على الحالة الصحية لزوجها محمود ياسين، قائلةً: “مبقاش يقدر يشتغل تاني.. وحالته الصحية لا تسمح له بالعمل والتمثيل”.

كانت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، قد أعلنت اعتزالها المجال الفني في 1992، ثم عادت في العام 1996، لتقديم أحد البرامج الدينية عبر شاشة “اقرأ”.