بعد احتجاجات شعبية متصاعدة.. الملك يوعز لحكومة الملقي بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء
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جرينتش+2 12:35
قالت انها كانت مسحورة ..شهيرة تعود للتمثيل بعد ربع قرن

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