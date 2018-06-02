قادماً من باب المندب .. وصول الحوت الازرق الى شواطىء العقبة

شاهد رواد شواطىء مدينة العقبة ظهور الحوت الأزرق في خليجها لأول مرة، حيث دخل من مضيق باب المندب قادماُ من المحيط الهندي، قاطعا حوالي الفي كيلو متر ليصل الى ثغر الاردن الباسم وفق خبراء في الحياة البحرية.

وقال الخبراء، ان الحوت الازرق يترك الاماكن الدافئة في فصل الصيف ويتجه شمالا الى المناطق الباردة وهو أحد أكبر الكائنات البحرية حجما ومدرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض فى تصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة.

واشاروا الى ان الحوت الذى تم رصده بخليج العقبة يوم امس، يعرف بالحوت الأزرق القزم “بريفكودا” وهو أحد أنواع الحيتان الزرقاء ويصل طوله إلى 24 مترا، حيث يصل طول الحوت الأزرق في الغالب الى 30 مترا ، ووزنه 150 طنا.

واضافوا، ان هذا النوع من الحيتان غير مفترس ولا يشكل خطورة ولا يهاجم البشر، لكن يفضل عدم الاقتراب منه والابتعاد عن جسمه مسافة كبيرة، لذا يجب على المواطنين في حال رؤيته الابتعاد عنه مسافة كبيرة وعدم السباحة بجواره ، خوفاً من الارتطام به لضخامته.