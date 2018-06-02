عدد المدخنين بالعالم 1.1 مليار يتسبّب التدخين بوفاة 3 ملايين منهم سنوياً

قالت منظمة الصحة العالمية، امس الاول الخميس، إن عدد المدخنين في العالم يصل إلى 1.1 مليار، في حين يتسبّب التدخين بوفاة 3 ملايين سنوياً.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة بمناسبة “اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ”، الذي يصادف 31 ايار من كل عام.

ولفت التقرير الانتباه إلى تراجع نسبة المدخّنين في العالم من 27% في عام 2000 إلى 20% فقط في 2016.

وذكر أن نسبة المدخّنين الذين يبلغون 15 عاماً أو أكثر انخفضت بين الرجال من 43% في عام 2000 إلى 34% في 2015، وبين النساء من 11% في 2000 إلى 6% في 2015.

وبيّن التقرير أن وتيرة العمل فى الحدّ من الطلب على التبغ لا تتواكب مع الالتزام العالمي والوطني لتقليل استهلاكه بنسبة 30% بحلول 2025.

وحذر من أنه إذا استمرّ هذا الاتجاه فإن العالم لن يحقّق سوى تخفيض بنسبة 22% فقط بحلول 2025.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، في 31 ايار من كل عام، بـ “اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ”.

إذ يتم فيه إبراز المخاطر الصحية الناجمة عن تدخين التبغ، ودعوة دول العالم إلى رسم سياسات فعالة للحد من استهلاكه.