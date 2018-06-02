  انباء حول نية الحكومة سحب قانون ضريبة الدخل في محاولة لاحتواء الغضبة الشعبية وتهدئة الاوضاع المتفاقمة
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صدور عدد حزيران من “طلقة تنوير “

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