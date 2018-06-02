صدور عدد حزيران من “طلقة تنوير “

صدر يوم امس (الاول من حزيران) العدد الجديد من “طلقة تنوير” المجلة الثقافية للائحة القومي العربي، متضمناً ما يلي..

– كلمة العدد: الهبات الشعبية العربية مبشرة بالخير، لكن لا بديل عن التنظيم العابر للأقطار العربية

– الاستقلال والمقاومة أو التبعية والفناء/ كريمة الروبي

– الهيمنة التركية من بوابة “الربيع العربي”: الاستثمار التركي في تونس شراكة اقتصادية، أم أطماع استعمارية؟ عبد الناصر بدروشي

– أكذوبة الاقتصاد التركي/ إبراهيم علوش

– عزل مصر وغياب الدور المستقل.. هي المؤامرة/ السيد شبل

– شخصية العدد: هــــواري بـومـــديـــن (بوخروبة)/ فؤاد بدروشي

– الصفحة الثقافية: واقع الدراما السورية قبل الحرب/ طالب جميل

– منبر حر: المعركة الثقافية بين الإرهاب وطمس الهوية القومية/ فارس سعادة

– تاريخيّة السّيرة (7) – الإشكاليّة/ محمد العملة

– قصيدة العدد: حكم سيوفك في رقاب العذلِ/ عنترة بن شداد العبسي

– كاريكاتور العدد

لقراءة العدد وتكبير الحرف كما تريد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/05/TT49.pdf