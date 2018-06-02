صدق او لا تصدق ان البطيخ يغني عن تناول الفياجرا

توصل خبراء التغذية إلى أن هناك فاكهة صيفية، ستغني الرجال عن تناول الفياجرا، لتحسين قدراتهم.

أكد الخبراء أن هناك بعض الأشياء الطبيعية التي تعادل تناول حبة من الفياجرا، مثل فاكهة البطيخ الصيفية التى تؤثر على الأوعية الدموية وتوسعها.

وأشاروا إلى أن هذه الفاكهة غنية بالأحماض الأمينية، وذلك وفقا لما نشره موقع “web md”.

ويعتبر البطيخ غنى بالسيترولين، ويتم تحويل سيترولين الأحماض الأمينية إلى أرجينين الأحماض الأمينية، ما يساعد فى تمدد الأوردة وهو نفس الدور الذى تقوم به الفياجرا.

وتنخفض السعرات الحرارية في البطيخ، وهو غنى بالبوتاسيوم والليكوبين، وهي العناصر اللازمة لتغذية الجسم بشكل كبير.