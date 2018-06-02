بعد احتجاجات شعبية متصاعدة.. الملك يوعز لحكومة الملقي بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء
أهم العناوين
جرينتش+2 12:35
رغم اتفاقهما ضد الدولة السورية .. تصاعد حدة الصراع التنافسي بين السعودية وتركيا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني