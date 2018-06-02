  انباء حول نية الحكومة سحب قانون ضريبة الدخل في محاولة لاحتواء الغضبة الشعبية وتهدئة الاوضاع المتفاقمة

عقد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لقاء تشاوريا صباح اليوم السبت مع مجموعة من النواب قبيل اجتماع المجلس مع رؤساء النقابات المهنية.

وقد تم في هذا الاجتماع طرح ما سيناقش مع النقباء، ومناقشة اراء مجموعة من النواب حول رد قانون ضريبة الدخل.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت ان اتفاقا قد جرى الليلة بين رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطروانة يقضي بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب وذلك بهدف تهدئة الشارع الشعبي الغاضب.

يشار بهذا الصدد ان مجلس النقباء قد قرر فجر هذا اليوم السبت، تعلیق إضراب الأربعاء وكافة الأنشطة الاحتجاجیة.

وقال رئیس مجلس النقباء، نقیب الأطباء، الدكتور علي العبوس في تصريحات صحفية، إن المجلس اتخذ قراره هذا بعد اجتماع طارئ عقده فجر اليوم.

وأوضح أن قرار المجلس جاء بعد تبني أكثر من 70 نائبا توجھا لرد مشروع قانون ضریبة الدخل حال عرضه على المجلس.

من جھة أخرى، أعرب العبوس، عن رفض المجلس القاطع، لمحاولات استغلال موقف النقابات، بأعمال عنف تھدد الأمن المجتمعي.

.قال، إن المجلس یرفض أعمال العنف التي شھدتھا بعض المناطق، لیل الجمعة السبت، رفضا لسیاسات الحكومة.

وعلى هذا الصعيد دعت مديرية الامن العام الى احترام القانون والابتعاد عن الاعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق احكام القانون .

وقالت في بيان صحفي صباح اليوم السبت انها وبالتنسيق مع قوات الدرك والاجهزة الامنية الاخرى تعاملت خلال ال48 ساعة الماضية مع العديد من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وكفلت للمشاركين فيها حقهم الدستوري في التعبير عن ارائهم بكل حرية وباقصى درجات ضبط النفس .

واكدت في ذات الوقت التزامها بهذا الواجب والنهج عند التعامل مع مثل تلك الوقفات والاعتصامات السلمية ووفقا لاحكام القانون ، ما لم تخرج عن سلميتها والانتقال لاعمال التخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة واغلاق الطرق وتعطيل حركة السير وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين .

واشارت المديرية الا انه وخلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون واعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وهذا ما لا يمكن السكوت عليه و سيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوه المناسبة ووفق احكام القانون .

واهابت مديرية الامن العام بكافة الاخوة المواطنين تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على امن الوطن واستقراره والابتعاد عن الاعمال التخريبية التي تضر بمصالح الوطن ومقدراته والالتزام بالقانون والتعبير السلمي عن الراي ، وكذلك الالتزام بتعليمات رجال الامن العام والدرك المتواجدين اصلا لحمايتهم وصون حقهم الدستوري في التعبير عن الراي .