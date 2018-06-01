نوال السعدواي: طلقت 3 أزواج.. وورثت التمرد من جدتي الفلاحة

قالت الكاتبة والروائية المصرية المثيرة للجدل، نوال السعداوي، إنها ورثت الجينات القوية المتمردة من جدتها الفلاحة التي كانت قائدة للقرية.

وعن أقسى موقف تعرضت له في حياتها، استذكرت السعداوي في مقابلة مع فقرة “هُن” التي تبثها قناة العربية، لحظة إلقاء القبض عليها وزجها في السجن، خلال حكم الزعيم أنور السادات، حيث تم محاصرة بيتها وخلع بابه قبل اقتحامه.

وقالت السعداوي المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، إن شعارها في الحياة هو: “الصدق الحرية العدالة الحب الجمال”.

وتحدثت السعداوي عن أنها تمردت على والدها ووالدتها، وأنها قامت بـ”تطليق” 3 أزواج، مشيرة هنا إلى أن الأمر يشعرها بالكرامة وليس بالعار الذي قالت إنها تشعر به عندما تبدو عاجزة عن تحقيق أهدافها.

والسعداوي المولودة العام، 1931 هي أيضا طبيبة أمراض صدرية وطبيبة أمراض نفسية، ولها عشرات الكتب والمؤلفات المترجم بعضها إلى لغات عدة.