بعد احتجاجات شعبية متصاعدة.. الملك يوعز لحكومة الملقي بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء
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نوال السعدواي: طلقت 3 أزواج.. وورثت التمرد من جدتي الفلاحة

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