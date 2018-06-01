بعد احتجاجات شعبية متصاعدة.. الملك يوعز لحكومة الملقي بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء

بايعاز من الملك وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية بعقد اجتماع للجنة التسعير المشتقات النفطية وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة المحروقات لشهر حزيران الحالي والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات والبالغة تكلفته على الخزينة ١٦ مليون دينار ووقف العمل بقرار اللجنة لهذا الشهر.

وقال رئيس الوزراء في كتاب وجهه للوزراء انه وبإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة التسعير المحروقات والكهرباء نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام ٢.١٤.

يشار ان لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام ٢٠١١ ويرأسها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتضم في عضويتها أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة كأعضاء ثابتين، ورئيس رئيس لجنة الطاقة النيابية وممثل عن شركة مصفاة البترول الأردنية.

وكانت عدة مسيرات واعتصامات شعبية قد جرت ليلة امس واليوم الجمعة في عمان وباقي المدن الاردنية، احتجاجا على رفع اسعار المحروقات والكهرباء التي كان قد سبقها طرح مشروع قانون ضريبة الدخل المثير لخلاف حاد بين الحكومة والقطاعات الشعبية والمهنية .

فقد انطلقت في عمان مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم من امام المسجد الحسيني الكبير باتجاه ساحة النخيل احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل واعادة النظر بالية تسعير المحروقات.

وطالب المشاركون في المسيرة بايجاد بدائل لرفد الموازنة بالاموال بعيدا عن رفع الاسعار والضرائب، بما لا يؤثر على محدودي الدخل.

كما شارك المئات من الشبان ظهر اليوم الجمعة في وقفة احتجاجية قرب الدوار الرابع في جبل عمان، طالبوا خلالها باعادة النظر في السياسات والقرارات والقوانين الاقتصادية، وخصوصا المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وأطلق المشاركون هتافات أكدت أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل المواطن، الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء، مطالبين بانتهاج سياسات اقتصادية واضحة لا تؤثر على المواطن.

كما شهدت بعض محافظات المملكة وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، طالب المشاركون فيها باعادة النظر في قرارات رفع الاسعار وايجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وفي محافظة اربد طالب محتجون الحكومة بالتراجع عن مشروع قانون الضريبة المقترح، واعتبروه عبئا جديدا على المواطن.

وفي محافظة الزرقاء طالبت فعاليات حزبية وسياسية وشعبية بسحب قانون ضريبة الدخل، خلال مسيرة انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة من امام مسجد عمر بن الخطاب وجابت شارع الملك فيصل وسط مدينة الزرقاء.

كما نفذ المئات في لواء الكورة وقفة احتجاجية، عقب صلاة الجمعة، امام مسجد دير ابي سعيد الكبير، احتجاجا على مشروع ضريبة الدخل ورفع اسعار المشتقات النفطية.

وفي لواء المزار الجنوبي نظمت فعاليات شعبية وحزبية عقب صلاة الجمعة اليوم وقفة احتجاجية على مشروع ضريبة الدخل المقترح، مطالبين بإعادة النظر في هذا المشروع، مثلما نفذت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية في عجلون وكفرنجة وعبين مسيرات ووقفات احتجاجية رفضا لمشروع قانون الضريبة، حيث طالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية وقراراتها لرفع الاسعار والغاء التعديلات الاخيرة على قانون ضريبة الدخل وسحبه من مجلس النواب.

وفي محافظة الطفيلة نظمت فعاليات شعبية وشبابية ونقابية بعد صلاة الجمعة اليوم مسيرة انتهت بوقفة احتجاجية أمام دار المحافظة، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، مطالبين بالكف عن زيادة العبء الضريبي عليهم وتحميلهم ضرائب إضافية.