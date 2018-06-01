إصابات العشرات من الفلسطينيين اليوم في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة في غزة

انطلقت اليوم فعاليات الجمعة العاشرة من مسيرات العودة على الشريط الحدودي لقطاع غزة ضمن مسيرات دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأصيب حتى اللحظة في الجمعة التي أطلق عليها “من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك” 8 مواطنين بالرصاص الحي بينهم إصابة خطيرة، فيما أصيب المئات بالغاز المسيل للدموع بينهم القيادي في حركة حماس محمود الزهار الذي كان من بين المشاركين في المسيرات.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي لقناصة الاحتلال في مخيم “ملكة” للعودة شرق مدينة غزة.

وقد بدأ الاف المواطنين قبل عصر الجمعة، بالتوافد لخيام العودة شرق غزة، للمشاركة بفعاليات الجمعة العاشرة من مسيرات العودة الكبرى، في ظل استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال وقناصته للمشاركين في المسيرات السلمية.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة قد وجهت التحية لصمود الأهالي في الداخل المحتل عام 1948، وقالت إنه انطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف والمسار والمصير، وأعلنت أن اليوم الجمعة هو يوم وحدة دم ومصير مشترك.

وتعد هذه الجمعة الثالثة في شهر رمضان المبارك والثالثة بعد جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق المتظاهرين السلميين يوم الإثنين منتصف الشهر الماضي، أثناء إحياء مليونية ذكرى النكبة، حيث استشهد ما يقارب 70 فلسطينيا وأصيب 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

على صعيد آخر دعا الحراك الشبابي الفلسطيني في مدينة حيفا المحتلة للمشاركة في مسيرات حاشدة اليوم الساعة الـ8:30 مساء، وذلك في مدينة حيفا، للتأكيد على وحدة الدم والمصير المشترك بين حيفا المحتلة وغزة المحاصرة