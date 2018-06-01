بعد احتجاجات شعبية متصاعدة.. الملك يوعز لحكومة الملقي بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء
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جرينتش+2 04:22
إصابات العشرات من الفلسطينيين اليوم في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة في غزة

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