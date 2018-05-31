هاني سلامة يثير غضب نساء مصر بسبب انحيازه الذكوري ضدهن

تعرض الممثل المصري الشاب هاني سلامة، لانتقادات واسعة من قبل العديد من الجمعيات المعنية بحقوق المرأة، وذلك بعد ظهوره في احدى الحملات الدعائية مؤخرا، حيث جسّد خلالها دور رجل يحاول الهروب بشكل متواصل من زوجته، من أجل «الاستمتاع بحياته»، وهي الطريقة التي تم وصفها بأنها «مهينة ومسيئة للمرأة».

ونشرت صفحة «نساء مصر» الناشطة في مجال حقوق المرأة وسقف الحريات المتاحة لها، على «فيسبوك»، منشورا جاء فيه: «إعلان هاني سلامة يستهزئ بالمرأة في صورة دعابة. الإعلان يحتوي على رسائل ذكورية مهينة للمرأة خصوصا المشهد الذي يقول فيه البطل: لو اتخنقت روح افصل وغيّر جو بعيد عن مراتك».

ووصفت الصفحة الإعلان بأنه «يصور الزوجة كمصدر لإزعاج الرجل»، وتابعت: «وبدلا من أن يعلن الإعلان عن مكان الأزواج يستطيعون قضاء الوقت مع بعضهم البعض، بل يقود إلى مكان الرجال تستطيع فيه التهرب من زوجاتهم».

وذكرت تعليقات مناهضة للإعلان أنه «يقدم رسائل ذكورية تتوارثها الأجيال بدون وعي وتساعد على خلق جيل جديد لا يحترم المرأة».

واختتم البيان الصادر عن الصفحة النسائية بعبارة: «الاستهزاء بالمرأة واهانتها ليست مصدر للدعابة – الاستهزاء بالمرأة في صورة دعابة هي ذكورية مستترة».