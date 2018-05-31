مقتل جندي وشرطي امس جراء تزايد حالات الانفلات الامني بالسعودية

قتل جندي سعودي وأصيب آخرون في هجوم على أحد مقرات الحرس الوطني في مدينة الطائف (غربي السعودية).

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لعملية إطلاق نار متبادل بالطائف، لافتين إلى أن عملية الاقتحام أسفرت عن مقتل عسكري على الأقل وإصابة 2 آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها الناشطون، عملية أمنية جارية، وتبادلا لإطلاق النار مع مطلوبين، في شارع الستين.

ولفت شهود عيان وناشطون، إلى أنه تم اعتقال منفذي الهجوم، دون الإشارة إلى أعدادهم حتى الآن.

وفي رواية أخرى، نقلتها صحيفة «سبق»، فإن رجل مرور قتل، إثر تعرضه للطعن، من قبل شخصين، خلال تأدية مهامه بالقرب من أحد المولات بمحافظة الطائف.

وأوضحت مصادر أمنية للصحيفة، أن الشخصين هاجما رجل المرور واعتديا عليه بالطعن، قبل أن يسلبا منه سلاحه، ويستقلان دوريته الرسمية، ويتوجهان ناحية مركز الحرس الوطني بشارع الستين.

وبّينت المصادر، أن قوات الشرطة اشتبكت مع الشخصين بالقرب من مركز الحرس الوطني وتمكنت من إصابة أحدهما والقبض عليه، فيما فر الآخر من المكان، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تواصل تمشيط المكان للإطاحة به.

ولفتت إلى أن رجل المرور توفي بعد نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم نتيجة إصابته، مبينة أن إصابات وقعت في صفوف رجال الأمن جراء الاشتباك مع الجانيين.

يشار إلى أن السعودية تشهد بين فترة وأخرى، عمليات إرهابية، تستهدف قوات شرطية.