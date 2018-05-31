قادة المسلحين في القنيطرة يحاولون الهروب إلى مناطق الجيش السوري

ألقت فصائل “الجيش الحر” القبض على قياديين في فصيل “جبهة أنصار الإسلام” العامل في القنيطرة في أثناء محاولتهما الهروب إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري بالمحافظة.

وقالت مصادر عسكرية امس الاربعاء إن القائد العام للفصيل المعروف بـ “أبو المجد” والقائد العسكري “أبو شهاب”، ألقي القبض عليهما بعد اتهامهما بالهروب إلى منطقة جباب بريف القنيطرة، الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وأضافت المصادر أن القياديين كان بحوزتهما مبلغً قدر بـ 300 ألف دولار أمريكي، مشيرًة إلى مداهمات على مقرات الفصيل تبعت القبض عليهما.

ويتركز العمل العسكري لفصيل “أنصار الإسلام” في محافظة القنيطرة بشكل أساسي، وينحسب على فصائل “الجيش الحر”.

ويتزامن هروب القياديين مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش العربي السوري إلى محيط القنيطرة للبدء بعملية عسكرية في الأيام المقبلة.