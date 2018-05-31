زين الدين زيدان يعلن استقالته رسمياً من تدريب ريال مدريد

عقد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس، وقال إنه سيترك بطل دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بعد عامين في منصبه.

وحقق زيدان إنجازا لا سابق له بالفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية عندما تغلب ريال على ليفربول 3-1 يوم السبت الماضي ليتوج فترة لا تنسى في مهمته الأولى كمدرب.

وتولى زيدان قيادة ريال في وقت صعب عقب إقالة رفائيل بنيتز في كانون الثاني 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.

وحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي اتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي، وفي العام التالي قاد ريال لثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني لأول مرة في 59 عاما.

وأنهى ريال الدوري متفوقاً بثلاث نقاط على برشلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يسحق يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

وفاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب لريال، وتحقق الانتصار الأخير للفرنسي البالغ من العمر 45 عاما يوم السبت الماضي لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية ثلاث مرات.