رئيس فنزويلا يؤكد دوره الرائد في توزيع الثروة وتلبية احتياجات الناس

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، بلاده بالبطلة العالمية فيما يخص توزيع الثروة على السكان.

وقال مادورو على هواء التلفزيون الحكومي خلال اجتماعه مع رئيس كوبا الجديد ميجيل دياز كانيل “نحن أبطال العالم فيما يتعلق بتوزيع الثروة وتلبية احتياجات الناس”، وخلال الاجتماع، منح مادورو دياز كانيل وسام المحررون من الدرجة الأولى، أعلى جائزة في فنزويلا.

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، تيبيساي لوتشينا، قد أعلنت في وقت سابق، إعادة انتخاب نيكولاس مادورو، رئيسا للبلاد، بحصوله على 6.19 مليون صوت (حوالي 68 بالمئة) بالانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي في البلاد.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 كانون الثاني 2019.

وفي وقت سابق، أعلنت دول عديدة في العالم عدم اعترافها بنتائج الانتخابات في فنزويلا، وتم هذا الأمر من قبل دول “مجموعة ليما”، التي أعلنت عن عدد من الإجراءات بحق فنزويلا.

واتفقت حكومات، الأرجنتين والبرازيل وكندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا وغواتيمالا، غيانا، هندوراس والمكسيك، بنما، باراغواي وبيرو وسانت لوسيا، على “خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية” مع فنزويلا، حيث تم استدعاء سفراء هذه الدول من كراكاس للتشاور، وسيتم تسليم احتجاج للسفراء الفنزويليين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع في وقت سابق مرسوما، يحظر المواطنين والكيانات القانونية من المعاملات مع الدين السيادي لفنزويلا، وكذلك المعاملات مع الأصول المملوكة للدولة في هذه البلاد.