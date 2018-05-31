رئيس المكسيك يخبر ترامب مجدداً رفض دفع تكاليف بناء جدار بين البلدين

قال الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو مجددا يوم امس الاول الثلاثاء، إن بلاده لن تدفع “أبدا” تكلفة الجدار الحدودي الذي يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة.

وكتب بينيا نييتو عبر “تويتر” يوم امس الأربعاء: “لا.. المكسيك لن تدفع أبدا ثمن تكلفة جدار. لا الآن ولا في أي وقت”.

وانتقد ترامب في وقت سابق، الإدارة المكسيكية بسبب ما وصفه بعدم مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وشدد ترامب في مؤتمر صحفي، على أنه في النهاية ستدفع المكسيك تكلفة بناء الجدار، مؤكدا أنهم “لا يفعلون أي شيء على الإطلاق لمنع الناس من المرور عبر المكسيك من هندوراس وكل الدول الأخرى”.