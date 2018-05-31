الأسد: التهديد الاسرائيلي بقتلي محض هراء لا احسب له حساباً فقد اعتاد ابناء جيلي على مثل هذه التهديدات العدوانية
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جرينتش+2 01:48
رئيس المكسيك يخبر ترامب مجدداً رفض دفع تكاليف بناء جدار بين البلدين

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