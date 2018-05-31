بعدما اهداه “حافظة الاسرار” ..لافروف يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء زيارته إلى بيونغ يانغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيارة روسيا.

فقد قال لافروف: “زوروا روسيا، سنكون سعداء بكم”.

وأعرب لافروف عن استعداد بلاده للمساهمة بكل الطرق الممكنة في تنفيذ الاتفاقيات بين كوريا الشمالية والجنوبية.

وثمن كيم جونغ أون نهج القيادة الروسية، وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين، للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية.

وأشار إلى أن زيارة لافروف تدل على اهتمام روسيا بتطوير العلاقات مع كوريا الشمالية.

وسأل كيم جونغ أون عن حالة بوتين الصحية، وأجابه لافروف أنه في حالة ممتازة، كما أشار إلى أن الرئيس الروسي يرسل إليه أحر السلام وأطيب التمنيات في الإجراءات، التي تتخذ حاليا في شبه الجزيرة الكورية.

وكان لافروف قد اهدى خلال زيارته للزعيم كيم جونغ أون، علبة تقليدية روسية مزخرفة لحفظ “الأشياء السرية”.

وقال لافروف بهذه المناسبة: “هذا مفتاح، هنا يمكن حفظ الأشياء السرية”، معربا عن الأمل في أن تعجب الهدية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وصل اليوم الخميس إلى بيونغ يانغ في زيارة رسمية توجت بلقاء زعيم البلاد كيم جونغ أون بعد لقاء جمعه بنظيره الكوري الشمالي لي يونغ هو.