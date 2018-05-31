الكويت تعرقل اقتراحاً أميركياً بإصدار بيان عن مجلس الأمن يندد بحركة حماس والمقاومة

عرقلت الكويت امس الأربعاء اقتراحاً أميركياً بإصدار إعلان عن مجلس الأمن يندد بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على الأراضي المحتلة.

والمعروف أنه لا بد من اجماع لصدور إعلان عن مجلس الأمن.

وكتبت ممثلية الكويت التي تمثل حالياً الدول العربية في مجلس الأمن، رسالة إلى ممثلية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جاء فيها “لا نستطيع الموافقة على نص يتم التداول فيه من قبل بعثتكم، في حين أننا نعمل على مشروع قرار يتطرق إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة”.

وكانت الولايات المتحدة وزعت الثلاثاء الماضي مشروع إعلان عشية الاجتماع المقرر لمجلس الأمن بناءً على طلب واشنطن، للبحث في إطلاق الصواريخ.

الولايات المتحدة كانت قد عرقلت خلال الأسابيع القليلة الماضية مشروعي إعلان يعبران عن قلق مجلس الأمن إزاء أعمال العنف في قطاع غزة.

ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن هذا الأسبوع على مشروع قرار للكويت يدعو إلى اتخاذ “إجراءات تضمن أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة”.