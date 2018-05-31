الأسد: التهديد الاسرائيلي بقتلي محض هراء لا احسب له حساباً فقد اعتاد ابناء جيلي على مثل هذه التهديدات العدوانية
أهم العناوين
جرينتش+2 01:47
الأسد: التهديد الاسرائيلي بقتلي محض هراء لا احسب له حساباً فقد اعتاد ابناء جيلي على مثل هذه التهديدات العدوانية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني