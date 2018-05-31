اسفاف في الخلاف بين تركيا والسعودية المتنافستين على زعامة المسلمين

أساء الأمير السعودي خالد بن عبدالله آل سعود، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زاعما أنه سيسقط قريبا.

وفي تغريدة له، عبر حسابه بـ«تويتر»، وجه رسالة إلى الأتراك ووصفهم بأنهم «حريم السلطان»، وقال إن رئيسهم الذي سماه «قردوغان»، سيسقط قريبا.

وأضاف الأمير خالد، متحدثا عن أردوغان: «كرته انحرق شرقاً وغرباً»، قبل أن يتابع ساخرا: «عظم الله أجركم».

وقد شهدت الآونة الأخيرة، استفزازات متصاعدة من قبل مسؤوليين ووسائل إعلام بالمملكة، والتي وصلت قبل أيام إلى حد نشر تقارير مسيئة للرئيس «رجب طيب أردوغان».

وتتعرض العلاقات السعودية- التركية، من آن لآخر لهزات، ومعارك إعلامية، في ما هو أشبه بتنافس محموم على الزعامة السنية في المنطقة، فضلا عن خلافات جوهرية في ملفات إقليمية شائكة في مصر وقطر وليبيا وسوريا.

وترغب كل من السعودية وتركيا في تزعم صدارة العالم الإسلامي، وهو ما ظهر في التفاعل الضعيف للسعودية مع دعوة «أردوغان» لحضور قمة إسلامية عاجلة في إسطنبول ردا على قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).