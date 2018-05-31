اتلاف كميات من المواد الغذائية والمشروبات الرمضانية في عجلون والشونة الجنوبية

اتلفت كوادر مديرية الشؤون الصحية والادارة الملكية لحماية البيئة ولجنة السلامة العامة 597 لترا من المشروبات الغازية والعصائر الرمضانية و172 كيلو غراما من المواد الغذائيه والالبان غير صالحة للاستهلاك البشري، كما انذرت26 محلا تجاريا مخالفا لشروط السلامة العامة .

واشار رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة محافظ عجلون علي المجالي الى انه لن يتم التهاون مع اي جهة تحاول المساس بسلامة غذاء وصحة المواطن، داعيا لجان الرقابة الصحية والسلامة العامة والادارة الملكية لحماية البيئة تكثيف الرقابة والجولات الميدانية على الاسواق والمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية المختلفة لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم.

وفي الشونة الجنوبية أتلفت لجنة السلامة العامة بلواء الشونة الجنوبية كمية من اللحوم الفاسدة والعصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور باسم مبيضين ان لجنة السلامة العامة وبالتعاون مع صحة اللواء اتلفت كمية من اللحوم الفاسدة والعصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري خلال جولة تفتيشية على الأسواق، مضيفا ان الجهات الرقابية حولت أصحاب المحال التجارية للقضاء.

وبين مبيضين ان الجولات التفتيشية مستمرة حيث وجهت انذارات لبعض الحالات لمخالفتها الاشتراطات الصحية مهيبا بالتجار بالمحافظة على النظافة واعتماد الوسائل الصحيحة لحفظ المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطن.