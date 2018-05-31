ابرزها الفن والطب والتعليم .. 9 مهن تشجع على الخيانة الزوجية

يوجد مستويات مختلفة للخيانة التي قد يرتكبها المتزوجون لأسباب مختلفة، حتى أن هناك أدلة تشير إلى أن الأذكياء أكثر رغبة في خيانة شريك الحياة.

وأظهرت بيانات مسح جديد أجراه موقع المواعدة الرائد “Ashley Madison”، الذي يساعد المتزوجين على حل مشاكلهم، أن الأشخاص الذين لديهم مهن معينة هم أكثر ميلا ليكونوا غير مخلصين لشركائهم. وشمل الاستطلاع 1074 عضوا في الموقع، لملء معلومات معينة حول وظائفهم.

وفيما يلي أهم 12 مهنة تدفع الشركاء للخيانة:

1- الفنون والترفيه: 4% من النساء الخائنات لشركائهن عملن في هذا المجال. أما الرجال فبلغت نسبتهم 3% فقط.

2- القانون: 4% من اللواتي خن أزواجهن عملن في مهنة المحاماة. وحقق الرجال النسبة نفسها.

3- التجارة والصفقات: شكلت النساء العاملات في مجال التجارة والبناء 4% من المجموع الكلي. في حين حقق الرجال المركز الأعلى من خلال عمل 29% من الخائنين لزوجاتهم في هذا المجال.

4- التسويق والاتصالات: بلغت نسبة اللواتي يعملن في هذا المجال 4% أيضا. في حين يعمل 6% من الرجال الخائنين في المجال نفسه.

5- تجارة التجزئة: بلغت نسبة الخائنات العاملات في مجال تجارة التجزئة والمحلات 9%. ووصلت نسبة الرجال لنحو 8%.

6- العمل الاجتماعي كان الخيار الوظيفي لنحو 9% من الخائنات. بينما عمل 2% من المشاركين الرجال في هذا المجال.

7- المالية: وشملت النسبة 9% من النساء المشاركات في المسح. واختار 8% من الرجال الخونة العمل في هذه المهنة.

8- التعليم: تعد المعلمات ثاني أكثر الخائنات شيوعا، حيث بلغت النسبة 12% من النساء المشاركات. بينما كانت نسبة الرجال ضئيلة (4% فقط).

9- الطب: احتلت هذه المهنة المرتبة الأولى بالنسبة للنساء، حيث بلغت النسبة 23%. أما الرجال العاملين في هذا المجال، كالأطباء والممرضين فحققوا 5% فقط.