ورطة ابن سلمان في اليمن تدمر معنويات قواته وتكبدها اكثر من الف قتيل

اعترفت السلطات السعودية ولأول مرة بمقتل اكثر من الف عنصر من قواتها منذ بدء عدوانها على اليمن عام 2015 وحتى الان.

وذكرت قناة الجزيرة الانكليزية في تقرير لها ، امس الثلاثاء، ، أن “هذا الاعتراف جاء بعد مقتل 12 عنصرا من القوات السعودية خلال عمليات عسكرية عبر الحدود مع اليمن مؤخرا في الوقت الذي تتبع فيه السلطات السعودية سياسة حجب المعلومات فيما يتعلق بخسائرها اثناء العدوان على اليمن”.

واضاف أن “وزارة حقوق الانسان اليمنية اشارت في احصائياتها الى ان اكثر من 600 الف مدني يمني قتلوا وجرحوا في العدوان الذي يشنه التحالف السعودي على تلك البلاد التي مزقتها الحرب”.

وتابع التقرير أنه “وبعد ثلاث سنوات من العدوان المستمر ظهرت علامات الاستياء بين صفوف القوات السعودية بسب طول الحرب والتي لم تحقق ايا من اهدافها المعلنة بسبب صمود الحوثيين فيما يخشى الجنود السعوديين التحدث بصراحة عن غبنهم واستيائهم من السلطات السعودية”.

وقال احد الجنود السعوديين والذي طلب عدم الكشف عن هويته “نحن نعيش في خوف وليس لدينا ما يكفي من الطعام. نحن ننظر رواتبنا كما لو كنا نتسول، لم نطلب الملايين أو الترقيات ، نحن بحاجة فقط إلى سداد ديوننا والحصول على الخدمات التي نستحقها و بحاجة إلى رواتبنا لإرسالها إلى عائلاتنا حتى يتمكنوا من العيش أتمنى أن يولونا المزيد من الاهتمام”.