الاردن الشعبي يدخل اليوم حالة اضراب شامل احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل ومجمل السياسات الاقتصادية للحكومة
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جرينتش+2 06:41
والعود احمد .. سكان مخيم اليرموك يبدأون بالعودة إلى بيوتهم المدمرة

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