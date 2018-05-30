نجاح وساطة مصرية في وقف اطلاق النار بين الجيش الصهيوني وفصائل المقاومة بغزة

قال د.خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس فجر اليوم الأربعاء، إنّه “تم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وأضاف الحية في تصريحٍ صحفي، أنّه “بعد ان نجحت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية وتم التوصل الى توافق بالعودة الى تفاهمات وقف اطلاق النار في قطاع غزة “.

وشدد على، أن فصائل المقاومة ستلتزم بالتفاهمات ما التزم الاحتلال بها.

ولم تؤكد إسرائيل من جانبها نبأ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، ولم تصدر ردا فوريا على ما أعلنته حماس.

وكان الهدوء النسبي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الساعة الرابعة فجراً، بعد أنّ دكت الفصائل المسلحة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة برشقات صاروخية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن اتفاق التهدئة بدأ في الساعة الرابعة بعد تأجيل التنفيذ برعاية مصرية مرتين، الأولي في الساعة الثانية عشرة ليلا ثم الساعة الثانية وصولا إلى الساعة الرابعة.

ومن جانبها اكدت حركة الجهاد الاسلامي انه وبناء على اتصالات وتدخلات مصرية سيبدا اعتبارا من منتصف هذه الليلة العودة لوقف اطلاق النار مع اسرائيل بناء علي تفاهمات 2014 بالقاهرة.

واكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب انه بناء على اتصالات مع الجانب المصري تم الاتفاق على وقف اطلاق النار مع اسرائيل وعودة الهدوء بناء على اتفاق 2014، ونحن ملتزمون بذلك ما دامت اسرائيل ملتزمة به.

وكان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل قد اكد وجود اتصالات مصرية لتطويق الاحداث الميدانية مشددا انه من السابق لاوانه الحديث ان كانت هذه الاتصالات قد اسفرت عن نتائج.

بينما ذكر موقع ـi24new الاسرائيلي نقلا عن مصادر بان مصر أمهلت الجهاد الإسلامي وحماس أربع ساعات لوقف إطلاق كافة الصواريخ والقذائف، وإلا سينفجر الوضع”.

وقال القيادي المدلل في تصريح صحفي :” نحن قلنا اذا كان هناك عدوان سيكون هناك رد”.

ولفت المدلل الى انهم في حركة الجهاد الاسلامي وفصائل المقاوم حذروا الاحتلال من الاستمرار في العدوان ضد ابناء الشعب الفلسطيني. قائلا”: عندما زادت حدة العدوان وزادت فاتورة الحساب قررت المقاومة الرد على هذه الجرائم”.

ووصف المدلل رد المقاوم بانه رد مشروع “وأنه لا يمكن السكوت على جرائم الاحتلال المتكرر ضد الشعب الفلسطيني الذي خاض نضال سلمي جماهير بدون استخدام ادوات قتالية الى جانب استهدافه الى المرابطين في نقاط الرصد على حدود غزة.”

واضاف:”هذا التصعيد لا يمكن ان يستمر ولا بد من ردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة لن تبقى مكتوفة الايدي”.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد اعلنتا مسؤوليتهما المشتركة امس عن قصف مستوطنات الاحتلال المحاذية لغزة بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون.

وفيما يلي نص بيان مشترك صدر عن كتائب القسام وسرايا القدس:

القصف بالقصف والدم بالدم ولن نسمح للعدو بفرض معادلاتٍ جديدة يا أبناء شعبنا المجاهد..

يا أمتنا وكل أحرار العالم: بعون الله تعالى وقوته تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس مسئوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم الثلاثاء 13 رمضان 1439 هـ الموافق 29/05/2018م، وذلك رداً على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا ومقاومينا، والتي كان آخرها استهداف مواقع سرايا القدس وكتائب القسام ما أدى إلى ارتقاء عدد من المجاهدين داخل هذه المواقع، إضافة إلى جرائم الحرب التي يمارسها العدو يومياً بحق أهلنا وشعبنا في مسيرات العودة على طول قطاع غزة.

وإننا في سرايا القدس وكتائب القسام إذ نعلن عن هذه العمليات المباركة لنؤكد على ما يلي:

أولاً/ إن العدو الصهيوني هو من بدأ هذه الجولة من العدوان ضد أبناء شعبنا واستهداف مجاهدينا ومواقعنا العسكرية خلال الـ 48 ساعةً الماضية، في محاولةٍ للهروب من دفع استحقاق جرائمه بحق المدنيين السلميين من أبناء شعبنا، تلك الجرائم التي ضجّ لها العالم لبشاعتها ودمويتها.

ثانياً/ إن ردنا المشترك اليوم بعشرات القذائف الصاروخية على المواقع العسكرية الصهيونية وعلى الطيران المغير على قطاع غزة لهو إعلانٌ لكل من يعنيه الأمر بأن هذه الجرائم لايمكن السكوت عليها بأي حالٍ من الأحوال.

ثالثاً/ إن المقاومة إذ تدير معركتها مع العدو الصهيوني بما تمليه مصلحة شعبنا الفلسطيني من واقع القوة والاقتدار، فإنها لن تسمح للعدو أن يفرض معادلاتٍ جديدةٍ باستباحة دماء أبناء شعبنا وتحذره من التمادي والاستمرار في استهداف أهلنا وشعبنا، وستكون كل الخيارات مفتوحة لدى المقاومة فالقصف بالقصف والدم بالدم وسنتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.

وإنه لجهادٌ.. نصرٌ أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس

الثلاثاء 13 رمضان 1439 هـ الموافق 29/05/2018م