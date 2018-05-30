منتهى التعاطف ..أقباط مصر يخصصون صلاتهم للدعاء للمسلمين الصائمين/ فيديو

أدت مجموعة من الأقباط في مصر صلاة داخل كنيسة قصر الدوبارة، خصصتها للدعاء للمسلمين، طالبة لهم العون في رمضان، على تحمل العطش.

وتداول نشطاء على موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأقباط، وهم يتحدثون عن موجة الحر الشديدة، وكيف يستطيع المسلمون الصيام في هذا الجو، مع ارتفاع درجة الحرارة، مطالبين بالصلاة والدعاء لهم على مواصلة وتحمل الصيام.

إحدى الناشطات تدعى صوفيا غردت على حسابها، قائلة: “… من كنيسة قصر الدوبارة وهما بيصلوا لإخوتنا المسلمين إنهم يقدروا يتحملوا الصيام في حرارة الجو الصعبة.. دمنا لبعضنا في محبة ووئام”.