الاردن الشعبي يدخل اليوم حالة اضراب شامل احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل ومجمل السياسات الاقتصادية للحكومة
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جرينتش+2 06:41
منتهى التعاطف ..أقباط مصر يخصصون صلاتهم للدعاء للمسلمين الصائمين/ فيديو

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