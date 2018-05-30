عن ٩٠ فيلماً و٩٦ عاماً .. رحيل سمراء النيل الفنانة مديحة يسري

توفيت الفنانة المصرية مديحة يسري في القاهرة مساء امس الثلاثاء، عن عمر ناهز 96 عاما بعد رحلة فنية حافلة بدأت قبل أكثر من سبعة عقود.

وتوفيت يسري بعد معاناة مع المرض في مستشفى المعادي العسكري، الذي نقلت إليه بعد أن ساءت حالتها الصحية. وقضت الممثلة المخضرمة سنوات عمرها الأخيرة تتنقل فوق كرسي متحرك إلى أن ضعفت صحتها ولزمت فراش المرض.

واختيرت مديحة يسري، كواحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

ولدت الفنانة الراحلة باسم هنومة حبيب خليل في 1921 وبدأت رحلتها مع السينما بمشهد صامت في فيلم “ممنوع الحب” من بطولة محمد عبد الوهاب عام 1942 قبل أن تحصل على فرصتها الأولى في فيلم “أحلام الشباب” أمام فريد الأطرش وتحية كاريوكا.

قدمت على مدى مشوارها أكثر من 90 فيلما بعضها من كلاسيكيات السينما المصرية مثل “أمير الانتقام” و “حياة أو موت” و”إني راحلة” و”لحن الخلود” و”بنات حواء” و”الخطايا” و”لا تسألني من أنا”و”أيوب”.

وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم الإرهابي عام 1994 أمام نجم الكوميديا عادل إمام.

كما قدمت على شاشة التلفزيون مسلسلات “لؤلؤ وأصداف” و “الرجاء التزام الهدوء” و”وداعا يا ربيع العمر” و”صباح الورد” و”هوانم غاردن سيتي” و”يحيا العدل”.

تزوجت مديحة يسري أربع مرات من الملحن والممثل محمد أمين، ثم الممثل والمخرج أحمد سالم، ثم المغني محمد فوزي، وأخيرا الشيخ إبراهيم سلامة راضي.

تم تكريمها في عدد من المهرجانات المصرية والعربية ومنحتها أكاديمية الفنون الدكتوراه الفخرية في 2017.

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي أنه “يجري ترتيب الإجراءات الخاصة بدفن جثمان سمراء النيل، على أن يشيع الجثمان ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة”.

وكان قد صدر قبل أيام قرار من رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، بنقل الفنانة الكبيرة إلى مستشفى المعادي العسكري، بعد تدهور حالتها الصحية، وقامت وزيرة التضامن غادة والي، بالإشراف على نقل الفنانة لمستشفى تابع للجيش المصري.

يذكر أن الفنانة القديرة أصيبت بوعكة صحية قبل عامين، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث كانت تعاني من أمراض عدة منها التهاب في المثانة وآلام في العظام وجلطة في الساق، كما كانت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض الأحيان نتيجة تركيب قسطرة، وتورم في الوجه، وتم نقلها قبل أشهر إلى أحد مراكز التأهيل التابعة للجيش لعمل جلسات علاج طبيعي حتى يمكنها الحركة بعدما فقدت القدرة على ذلك.

وخلال إقامتها بالمستشفيات من أجل تلقي العلاج، كان عدد كبير من نجوم الوسط الفني يحرصون على زيارتها والاحتفال بعيد ميلادها وكذلك تكريمها لمشوارها الفني.

وكانت مديحة يسرى، قد حصلت مؤخرا على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، وتاريخ سمراء النيل يحفل بإنتاج فنى متنوع بين الاجتماعى والغنائى والعاطفى، حيث وقفت أمام محمد فوزى وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ويوسف وهبى، ورشدى أباظة وعماد حمدى، ومن أبرز أعمالها “الأفوكاتو مديحة” و”ابن الحداد” و”حياة أو موت” و”الخطايا” و”ممنوع الحب” و”لحن الخلود”.

انطلقت مسيرة مديحة يسرى، واسمها الحقيقي غنيمة حبيب خليل، الفنية عام 1940، وكان أول أفلامها “ممنوع الحب” مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

اكتشفها المخرج الكبير محمد كريم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينيات.

تزوجت 4 مرات، منها 3 زيجات من الوسط الفني، وكانت أولى زيجاتها من المطرب والملحن محمد أمين، وأثمر زواجهما عن تأسيس شركة إنتاج سينمائي أنتجت خلال سنوات زواجهما الأربع أفلاماً مثل أحلام الحب وغرام بدوية، والجنس اللطيف.