شيرين عبد الوهاب تبكي والدها وتعلن تعاونها فنيا مع شقيقة حاكم دبي / فيديو

لم تستطع المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أن تحبس دموعها على الهواء، أثناء أدائها لأغنية “كده يا قلبي”، رثاءا لوالدها الراحل، الذي توفي في شهر نيسان الماضي.

وقالت شيرين لمقدم برنامج “مجموعة إنسان”، علي العلياني، صباح اليوم الأربعاء باكية: “حرام عليك”، ليطلب الخروج إلى فاصل إعلاني.

وتحدثت شيرين في البرنامج، المذاع على شاشة قناة “إم بي سي” السعودية، عن فضل زوجها، المطرب حسام حبيب عن كشفه لها عن حقيقة أشخاص كانوا قريبين منها، وكانت تأتمنهم على أسرارها.

وأوضحت للكاميرا ارتدائها لقلادة على عنقها تحمل اسم زوجها، وأشارت إلى أنه سبق زواجهما علاقة صداقة تمتد لـ 13 عاما.

كذلك تطرق البرنامج لوقوع شيرين عبد الوهاب، ضحية في برنامج المقالب “رامز تحت الصفر”، وأكدت أنها بدأت في الشك في شخصية المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، هيكتور كوبر، بعدما قال رامز جلال جملته الغريبة: “لاموري في زوري”.

وأضافت أنها لا تتذكر ملامح هيكتور كوبر، على الرغم من ظهورهما في إعلان سويا في شهر رمضان الماضي، وذلك لأنها لم تلتق به في أي من مشاهد الإعلان.

​وكشفت شيرين عبد الوهاب في برنامج “مجموعة إنسان” عن تعاونها فنيا وللمرة الأولى، مع الشاعرة “غياهيب، وهي الشيخة فاطمة، أخت حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أغنية جديدة من كلماتها.

وأدت شيرين مقطع من الأغنية الخليجية في الحلقة.

كذلك أفصحت شيرين عبد الوهاب، وللمرة الأولى عن كواليس أزمة سخريتها من مياه نهر النيل، في حفلها الغنائي في الشارقة، والتي بسببها كانت مهددة بالفصل من نقابة الموسيقيين المصريين.

وصرحت شيرين عبد الوهاب، أن السبب وراء إلقائها لهذه الدعابة عن النيل، هو مدير أعمالها السابق، الذي تسبب قبل يوم من إحيائها للحفل، في جعلها تستيقظ في وقت متأخر من الليل، لكي يعلمها بوجود مشاكل في فرقتها الموسيقية، الأمر الذي أصابها بعصبية شديدة، وجعلها لا تنام طوال الليل.

وتابعت أنه عندما حان وقت الحفل، أطلقت دعابة “نهر النيل والبلهارسيا” من دون وعي منها، ولكنها أكدت بأنها قالت في نفس الحفل بأنها تفتخر بأنها مصرية الجنسية.