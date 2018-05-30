برنارد لويس .. رائد كراهية الاسلام واستاذ فن الافساد في الارض

الاردن الشعبي يدخل اليوم حالة اضراب شامل احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل ومجمل السياسات الاقتصادية للحكومة
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