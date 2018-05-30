الله يستر ..الحريري يقوم بزيارة – مغامرة جديدة إلى السعودية 

وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، إلى السعودية، في ثاني زيارة له منذ إعلان استقالته المفاجئة من الرياض، في تشرين ثاني العام الماضي.

وقال مكتب الحريري في بيان صادر عنه امس الثلاثاء إن “الرئيس المكلف سعد الحريري توجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر بضعة أيام”.

وتأتي هذه الزيارة مباشرة بعد تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة، كما يتزامن ذلك مع تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتهم فيها السعودية باحتجاز الحريري العام الماضي، وهو ما نفته وزارة الخارجية السعودية واعتبرته كلاما غير صحيح.

وعاد الحريري عن استقالته بعد وساطة فرنسية، وتم تكليفه برئاسة الحكومة لمرة ثالثة هذا الشهر بعد أول انتخابات نيابية في لبنان منذ تسع سنوات.

وخسر تيار المستقبل، الذي يترأسه الحريري ثلث مقاعده النيابية في الانتخابات الأخيرة في 6 ايار الجاري مقابل مكاسب حققها “حزب الله” مع حلفائه.

ويتولى الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية منذ كانون اول 2016، وشكل أول حكومة له عام 2009 استمرت حتى 2011.