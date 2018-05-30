القبض على شخصين بالبادية الشمالية احتالا على تاجر بعشرة آلاف دينار

ألقى العاملون في قسم البحث الجنائي بالبادية الشمالية القبض على شخصين قاما بالاحتيال على تاجر من جنسية عربية بمبلغ 10 آلاف دينار.

وقال مصدر أمني إن التاجر تقدم بشكوى للعاملين في قسم البحث الجنائي ادعى فيها تعرضه للاحتيال من قبل شخصين مجهولين في إحدى مناطق البادية الشمالية، أوهماه بامتلاكهم عملة أجنبية من فئة الدولار وبأقل من سعر السوق، حيث اتفق معهما على شراء مبلغ 15 ألف دولار مقابل 10 آلاف دينار إلا أنهما قاما بالاحتيال عليه وأخذا منه المبلغ ولم يعطياه أَي شيء، حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية المحتالين وإلقاء القبض عليهما.

وأضاف المصدر أن التحقيقات أسفرت عن الاشتباه بشخصين من ذوي الأسبقيات في قضايا الاحتيال أحدهما مسجل بحقه 6 طلبا بقضايا الاحتيال والآخر بحقه طلبين، حيث ألقي القبض عليهما، ولا زالت التحقيقات جارية.