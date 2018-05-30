الاردن الشعبي يدخل اليوم حالة اضراب شامل احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل ومجمل السياسات الاقتصادية للحكومة

باشر الاردن الشعبي في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاربعاء إضرابا عن العمل، استجابة للدعوة التي أطلقتها النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقد تجلت مظاهر الإضراب واضحة في شوارع المملكة، خاصة في العاصمة عمان، حيث اصطف عشرات المواطنين أمام أماكن عملهم متوقفين عن العمل.

وقد خرج موظفو الشركات والمؤسسات في شارع مكة بعمان من مكاتبهم الى الشوارع التزاما بالدعوات للاضراب.

وقد بدا شارع مكة وكأنه اعتصام ضخم بسبب تجمع الأعداد الكبيرة من الموظفين أمام المجمعات التجارية والتي تضم عدد كبير من الشركات والمؤسسات.

كما نفذ آلاف المواطنين وقفة احتجاجية امام مجمع النقابات المهنية صباح اليوم، فيما بدأ مئات المهندسين العاملين في مؤسسات وشركات حكومية وخاصة اضرابا عن العمل كذلك، التزاما بدعوة النقابات المهنية للاضراب الكامل عن العمل بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ما بعد الظهر.

وقد رفع المشاركون في الاضراب شعارات تندد بمشروع قانون ضريبة الدخل وتؤكد على أن نظام الخدمة المدنية يفقد الموظفين أمنهم الوظيفي، مطالبين كافة زملائهم بالوقوف والدفاع عن حقوقهم.

وطالب المشاركون في الاضراب بالتراجع الفوري عن مشروع قانون الضريبة، مؤكدين أن سريانه يعني بالضرورة تخفيض سلم رواتب الموظفين.

كما توقفت مستشفيات الحكومة عن العمل، اليوم، بعد بدء الكوادر الطبية والتمريضية الاضراب عن العمل رفضا لمشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.

ويأتي توقف كوادر المستشفيات استجابة لدعوات وجهتها نقابات الأطباء والممرضين والصيادلة لمنتسبيها للإضراب رفضا للمشروع الذي أقرته الحكومة مؤخرا.

كما باشرت المحلات التجارية في مختلف أنحاء المملكة مشاركتها الفاعلة في الاضراب، حيث علّقت هذه المحال التجارية لافتات وزيّنت أبوابها بعبارات “اضراب” و “لا لقانون الضريبة” و “مشارك في اضراب الاردن”، تأكيدا على مشاركتهم في الاضراب.

ومن جهتهم قال رؤساء النقباء ان الحكومة قد استعملت كل الادوات غير النظيفة ضد النقابات، لانها وقفت ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

واشاروا الى ان الحكومة طلبت منهم اشهار الذمة المالية وقدموها، لافتين الى ان مسؤولين لم يقدموا اشهار الذمة المالية، كما طالبوا باسقاط قانون ضريبة الدخل الذي يرفضه الجميع، مشيرين الى ان الحكومة ابلغتهم بان القانون من املاءات صندوق النقد الدولي، وناشدوا جلالة الملك بالايعاز للحكومة بسحب القانون انتصارا للشعب.

كما اعلنوا ان يوم الاربعاء القادم سيكون موعداً لاضراب ثانٍ، والهدف منه اسقاط الحكومة اذا لم تتم الاستجابة للمطالب الشعبية.

كما اطلق المحتجون امام مجمع النقابات هتافات تطالب باسقاط الحكومة ومجلس النواب وقانون الضريبة.

وفي الكرك نفذت النقابات المهنية بكافة شعبها والأحزاب والمهندسين والأطباء وعدد كبير من تجار المحافظة اضافه إلى البلديات اضرابا منذ التاسعة صباحا في كافة مناطق المحافظة.

اما في مأدبا فقد نفذ منتسبو اعضاء النقابات المهنية وكوادر وموظفي الدوائر الحكومية بما فيها وزارة الصحة ومستشفى النديم وموظفي بلدية مادبا وكافة الكوادر الفنية إضرابا للاحتجاج على قانون الضريبة.

كما شهدت محافظة معان استجابة واسعة للإضراب ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى بنسبة 90%، وفق تقديرات التجار.

وأصيبت الحركة التجارية بشلل كامل، ووضعت بعض المحال التجارية على أبوابها عبارات مؤيدة للإضراب وضد قانون الضريبة.

ونفذ منتسبو النقابات المهنية في القطاعين العام والخاص في محافظة معان إضرابهم صباح اليوم استجابة لدعوة النقابات المهنية للمشاركة في الإضراب.

كما أغلقت الصيدليات أبوابها وتوقف العاملون في مستشفى معان الحكومي من أطباء وممرضين وفنيين عن العمل في مستشفي معان الحكومي، وكذلك في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البترا والمراكز الصحية في المحافظة ، باستثناء التعامل مع الحالات الطارئة.

كما أعلنت 7 بلديات في محافظة معان والبادية الجنوبية استجابتها لدعوة ونداء المشاركة بالإضراب، حيث توقفت كافة الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.