تصعيد في المواجهات بين الجيش الصهيوني وقوى المقاومة في غزة وبما يؤشر على تغيير ملحوظ في قواعد الاشتباك
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عقد لقاء ثلاثي روسي – أردني – أمريكي لتكريس خفض التصعيد بجنوب سوريا

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