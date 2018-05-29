عقد لقاء ثلاثي روسي – أردني – أمريكي لتكريس خفض التصعيد بجنوب سوريا

أعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين أن روسيا دعمت فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الأردن والولايات المتحدة بشأن منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.

وقال بوغدانوف: “الاتصالات مستمرة، الاتصالات الثنائية مع الأردنيين والأمريكيين. ودعمنا فكرة عقد اجتماع ثلاثي على مستوى مناسب لشركائنا وكل ماكان أقرب كلما كان أفضل”.

ووفقا له ، يمكن تحديد المستوى في وقت لاحق وينبغي أن يكون “مناسبًا لجميع الدول”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تموز 2017، تم إعلان اتفاق منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري بين كل من الأردن وروسيا وأمريكا، وانعقد الاجتماع حينها في العاصمة عمّان، وكان ثمرة عملية “أستانا 5”.

وبهذا الخصوص صرح مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات حول منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا بما في ذلك التنف انتهت وقد جرت منذ بضعة أسابيع، مشيرا إلى أن السيطرة على الحدود الجنوبية ستسلم لدمشق.

وقال المصدر المطلع، أن السيطرة على الحدود الجنوبية السورية بما في ذلك منطقة التنف، ستكون بيد دمشق وذلك وفقا لاتفاقيات جرت مناقشتها منذ بضعة أسابيع.

وأردف المصدر: “كل المناطق الحدودية الجنوبية ستسلم للحكومة السورية، وفي مرتفعات الجولان، سيتم تجديد الاتفاقية حول منطقة قوات الأمم المتحدة للمراقبة، ولا ينظر في تواجد قوات إيرانية في المناطق الحدودية”.

وأضاف: “جرت مناقشة هذه الاتفاقيات عدة أسابيع”.