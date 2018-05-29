دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل “اختفاء” لانه يروج للتدخين والمخدرات

تلقى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، امس الإثنين، بلاغا يطالب بوقف عرض مسلسل «اختفاء»، المعروض على فضائيات مصرية، بدعوى ترويجه للمخدرات.

واتهم المحامي المصري سمير صبري، في بلاغه، مؤلف ومخرج ومنتج المسلسل المعروض على فضائية «dmc»، بالحث على التدخين وتعاطي المخدرات وترويجها.

وقال «صبري» في بلاغه، إن «المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كشف من خلال القائمة السوداء التي تضم الأعمال الدرامية التي احتوت على مشاهد تدخين وتعاطي مخدرات، أن مسلسل (اختفاء) تضمن 33 مشهد تدخين بإجمالي 33 دقيقة و12 ثانية، و14 مشهد تعاط، استغرقت 19 دقيقة و51 ثانية».

واعتبر «صبري» أن المسلسل يعد إساءة لاستغلال المواد الإعلامية والفنية والدرامية في التحريض على تعاطي وإدمان التدخين والمواد المخدرة والترويج لمنتجات التبغ.

وطالب في نهاية البلاغ بوقف عرض المسلسل، والتحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من جرائم اقترفها المُبلغ ضدهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقبل أيام، قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر (حكومي)، فرض غرامة مالية 250 ألف جنيه (نحو 14 ألف دولار) على كل لفظ فاحش في المسلسلات الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان.

وغالبا ما تحتوي المسلسلات المصرية على رقصات خادشة للحياء، وألفاظ خارجة عن الذوق العام، ومشاهد لتعاطي المواد المخدرة، لا تراعي حرمة الشهر الفضيل.

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، وتأليف أيمن مدحت، وهو من إخراج أحمد مدحت.