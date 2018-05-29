دراسة ميدانية تثبت ان تزايد الكثافة السكانية يؤدي لتناقص الشعور بالسعادة

وجد باحثون كنديون من كلية فانكوفر للاقتصاد أن إحساس الناس بالسعادة يتأثر بالكثافة السكانية في المدن والقرى فكلما كانت الكثافة أعلى بات السكان أكثر تعاسة.

ونشرت الدراسة على الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أمريكا، حيث أجرى الباحثون دراسة شارك فيها أكثر من 400 ألف شخص قدموا بيانات اجتماعية واقتصادية مختلفة. واتضح أنه كلما كانت كثافة السكان أعلى في هذه المنطقة أو تلك، كان سكانها أكثر تعاسة.

وكانت كثافة السكان أعلى بثماني مرات منها في مناطق سكن أناس سعداء، في 20% من المناطق التي يسكنها الناس التعساء.

كما أن الناس السعداء يقضون وقتا أقصر في الطريق من وإلى العمل ويدفعون أموالا أقل مقابل السكن. ويزورون أماكن العبادة دائما ويشعرون بالانتماء إلى مجتمعاتهم.

ولم تكشف الدراسة عن أي دور يذكر لمتوسط الدخل أو التعليم أو البطالة على حالة السعادة التي يشعر بها الإنسان. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع أخرى مماثلة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية.