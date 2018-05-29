تفكك جبهة النصرة في سوريا وانتقال قائدها ابو محمد الجولاني الى مزبلة التاريخ

تعرض تنظيم جبهة النصرة الارهابي في سوريا لسلسلة طويلة من الإنشقاقات خلال الفترة الماضية وبدأت مجاميع تابعة لها بتفكيك نفسها أو الإنخراط في مجموعات إرهابية أخرى من بينها تنظيم القاعدة أو جيش تحرير الشام.

وذكر مصدر امني سوري في تصريح صحفي، إنّ “زعيم تنظيم جبهة النصرة الارهابي أبو محمد الجولاني يقترب كثيرًا من إعلان حل الجبهة”.

واضاف المصدر، أنه “لم يتبقًّ مع الجولاني سوى نحو 700 مقاتل فقط بعد انضمام أكثر من 4000 آلاف من مقاتلي الجبهة إلى مجموعاتٍ أخرى”.

ويواصل الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم العسكرية للقضاء على ما تبقى من أوكار تنظيم ما يسمى بجبهة النصرة والمجاميع الإرهابية التابعة له في الغوطة الشرقية بريف دمشق.