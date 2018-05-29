تعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار، صباح اليوم الثلاثاء، باتجاه قوة عسكرية تابعة له على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال موقع “0404” العبري، نقلًا متحدث باسم الجيش، إن الحادث وقع قرب مستوطنة “نير عوز” التابعة للمجلس الإقليمي جنوب شرق قطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، أن القوة الإسرائيلية ردت على مصادر إطلاق النار، مؤكدًا أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود.

وتسود حدود قطاع غزة حالة توتر شديدة منذ ساعات الصباح. وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن فلسطينيين أطلقوا صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 28 صاروخًا من غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لها.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقديرات أولية للموقف، إن الجهاد الإسلامي أطلق القذائف الصاروخية ردًا على قصف المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد لسرايا القدس أول أمس الأحد، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مقاومين.

وتوقع مراقبون أن تشن إسرائيل سلسلة من الهجمات على أهداف في قطاع غزة، دون أن تتدهور الأمور إلى حرب مفتوحة شبيهة بالحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع عام 2014.