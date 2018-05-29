تصعيد في المواجهات بين الجيش الصهيوني وقوى المقاومة في غزة وبما يؤشر على تغيير ملحوظ في قواعد الاشتباك
أهم العناوين
جرينتش+2 03:00
انطلاق مؤتمر دولي في باريس اليوم لبحث سبل خروج ليبيا من ازمتها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني