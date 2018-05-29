 القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مواطن وحطموا محله في الزرقاء

ألقى العاملون في شرطة الزرقاء القبض على ثلاثة أشخاص من ذوي الأسبقيات اعتدوا على مواطن وحطموا محله التجاري في الزرقاء.

وقال الأمن العام في بيان اليوم انه على اثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالتهجم وتكسير محل تجاري لمواطن داخل مخيم الزرقاء، قامت مديرية شرطة محافظة الزرقاء وقسم البحث الجنائي هناك على الفور بالتحقيق في الحادثة وتمكنوا امس من تحديد المشتبه الرئيسي في الاعتداء وهو من ارباب السوابق الجرمية وتم ضبطه وبدا التحقيق معه.

واضاف البيان انه في صباح هذا اليوم تم تحديد مكان تواجد شخصين اخرين ممن ظهروا خلال الفيديو والقي القبض عليهما بعد مداهمتهما وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم .