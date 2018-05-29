الصهاينة يزورون الجغرافيا والتاريخ .. الكشف عن تغيير مسميات 667 موقعا تراثيا بالقدس

تصعيد في المواجهات بين الجيش الصهيوني وقوى المقاومة في غزة وبما يؤشر على تغيير ملحوظ في قواعد الاشتباك
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