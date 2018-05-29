تصعيد في المواجهات بين الجيش الصهيوني وقوى المقاومة في غزة وبما يؤشر على تغيير ملحوظ في قواعد الاشتباك
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جرينتش+2 03:01
الشعب يرفض والحكومة تفرض

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