وساطة اردنية بين ايران واسرائيل لمنع تدخل الطرفين في احداث درعا المقبلة

كشفت صحيفة ايلاف الإلكترونية السعودية امس الاحد، نقلا عن مصادر قالت انها مطلعة لم تكشف عن هويتها أن مفاوضات سرية جرت بين الإسرائيليين والإيرانيين في العاصمة الأردنية عمان بوساطة أردنية، أفضت في النهاية إلى التزام إيراني بعدم المشاركة في معارك بجنوب غرب سوريا.

وقالت ايلاف “في نهاية الاسبوع الاخير، تواجد في إحدى غرف فندق في العاصمة الأردنية السفير الإيراني لدى المملكة ومجموعة من الامنيين الإيرانيين، وفي غرفة أخرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، بينما تنقل وسيط أردني بين الغرفتين، حاملا معه رسائل من الإيرانيين الى الإسرائيليين والعكس”.

وأضافت “أن النقاش بين الإسرائيليين كان حول الوضع السوري والمعركة المرتقبة في جنوب شرق سوريا، وتحديدا في محافظتي درعا والقنيطرة، حيث تم الاتفاق بين الجانبين بحسب المصادر ألا تشارك إيران وحزب الله والمليشيات التابعة لهما في هذه المعارك المرتقبة ضد المعارضة السورية والفصائل المسلحة هناك على أن يقوم الجيش السوري بهذه المهمة وأن تقوم القوات الأردنية بالحفاظ على أراضيها ومنع التسلل اليها من الجانب الاخر”.

وتابعت “ان إسرائيل أوضحت للإيرانيين أنها لن تتدخل في تلك المعارك قرب حدود خط وقف النار في الجولان والحدود الأردنية – الإسرائيلية ما دامت إيران ومليشياتها وحزب الله لن يدخلوها.

وأشارت “ايلاف” إلى أنه “تبادلت إسرائيل وإيران في الأيام الاخيرة رسائل عديدة عن طريق الجانب الأردني بشأن الوضع في الجنوب السوري، حيث حذرت إسرائيل إيران من مغبة اندلاع مواجهة كبيرة وشاملة في المنطقة إذا أقدمت إيران على إدخال قواتها وعناصر حزب الله الى الجنوب السوري للمشاركة في المعارك هناك”.

وجاءت هذه الانباء على وقع التهديد التي وجهتها الولايات المتحدة باتخاذ اجراءات “صارمة” ضد دمشق في حال انتهك نظام بشار الأسد اتفاقا لوقف إطلاق النار وذلك غداة إلقاء الجيش السوري منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة.

ويتوقع أن تكون درعا التي تشارك حدودها مع اسرائيل والأردن بين الأهداف المقبلة لعمليات الجيش السوري العسكرية حيث تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش في دمشق وطرده منها الأسبوع الماضي.