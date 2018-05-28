مسلسل “ضد مجهول” لغادة عبد الرازق مقتبس من فيلم امريكي لجوليا روبرتس

ربط رواد موقع التدوين الاجتماعي ” تويتر” بين أحداث مسلسل ” ضد مجهول” للفنانة غادة عبد الرازق وبين فيلم Secret in their eyes للنجمة العالمية جوليا روبرتس، تحت شعار الاقتباس من الافلام الاجنبية.

وتدور احداثه حول مجموعة من الامن الامريكي الـ”FBI” الذي يضم كلا من المحقق راي الذي يقوم بدوره “شيوتيل إيجيوفور” ، وجيس الذي تمثله “جوليا روبرتس”، والنائبة العامة التي تؤدي دورها نيكول كيدمان.

وتبدأ الاحداث في الفيلم بعد الصدمة التي يتلقاها فريق التحقيق إثر اكتشاف جثة الابنة المراهقة للمحققة” جيس” مقتولة بوحشية ومرمية في صندوق للقمامة، وبعد سلسلة من الأبحاث يتم توقيف المتهم ولكن سرعان ما يتم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة التي تثبت إدانته بالجريمة لتصبح القضية ضد مجهول.

وهذه هي نفس المعاناة التي تواجهها غادة عبد الرازق خلال مسلسل “ضد مجهول” بعد قتل واغتصاب ابنتها دون التعرف على هوية القاتل.